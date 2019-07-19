Bir okul daha İmam Hatip'e dönüştürülüyor: Veliler ve öğrenciler tepkili

İstanbul Bağcılar’da bulunan ve sınavla alım yapan Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi imam hatip lisesine dönüştürülmek isteniyor​.​

İstanbul Bağcılar'da Dr. Kemal Naci Anadolu lisesi imam hatip lisesine dönüştürülmek isteniyor.

Önemli bir konuma sahip, nitelikli bir lisenin imam hatip yapılması veliler, öğrenciler, okul çalışanları ve yurttaşların tepkisine neden oldu.

Bir süredir devam eden eylemlerin sonucunda dün 13.00’te İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün önünde toplanan kalabalık bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Eğitim-Sen, veliler ve öğrenci temsilcisinin konuşmasıyla devam eden basın açıklaması temsilcilerin MEB ile görüşmeye gitmesiyle beraber son buldu.

Öğrenciler, veliler ve okul çalışanlarından aldığımız bilgilere göre, okulun taşınma birkaç yıldır gündemdeydi.

Okulun şu anki konumundan uzak bir ilk okula taşınacağı, bütçe desteği yapılmayacağı ve neredeyse kendi kaderine terk edildiğini belirtiliyor.

Okulun mezun öğrencilerinden B.G., taşınma gündemi sürerken yapılan görüşmelerde bölgede bir ilkokul ihtiyacı olduğunu söylendiği, birçok kez ise görüşmelerden kaba bir şekilde kovulduklarını ve en sonunda ise Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi tabelasının indirilip imam hatip lisesi tabelasının asıldığını söyledi.

Duruma sessiz kalmayan Solcu Liseliler ise bir bildiri hazırlayarak tepkilerini dile getirdi.