Bir Melih Gökçek haberi: 156 bin liralık fincanlar dört yıl depoda bekletilmiş

Melih Gökçek’in Ankara Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde yaptığı lüks harcamaların detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde AKP döneminde yapılan 'ithal ağaç' yolsuzluğunu açıklamıştı. Yeni bir harcama kalemi olarak ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin, 156 bin lira ödeyerek aldığı hediyelik lokumlu fincan takımlarının faturası ortaya çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) iştirak işletmelerden sorumlu ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin, 156 bin lira ödeyerek aldığı hediyelik lokumlu fincan takımlarının faturası ortaya çıktı. Acele alımlarda kullanılan yöntemle temin edilen fincanlar dört yıl boyunca depoda kaldı.

BirGün'den Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre ABB’ye bağlı ANFA Ankara Altınpark Şirketi’nin Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı döneminde yaptığı lüks harcamanın detayları ortaya çıktı. Kurumun, 2014 yılının son gününde açtığı ihale ile aldığı “VIP Hediyelik Lokumlu Fincan Takımları”nı tüketmeden ikinci kez alım yapıldı. Şubat 2015’te ANFA’ya teslim edilen kahve fincanlarının büyük bölümü depolarda dururken bu kez özellikli ve acil alımlarda başvurulan doğrudan temin yöntemi kullanıldı. Özel olarak davet edilen firma ile pazarlık yapılarak 700 kahve fincanı takımı daha alındı.

4 YIL BOYUNCA DEPODA KALDI

Kahve fincanları için 156 bin lira ödeyen ve teslimin 22 Şubat 2015’de tamamlanmasını isteyen ANFA, faturaya göre, ilk olarak şirketten bin 600 set teslim aldı. Fincanları depoya kaldıran kurum, 12 Ağustos 2015’te de 700 adet daha lokumlu fincan takımı talep etti. Dönemin satın alma müdürünün imzası olan talep formuna göre ikinci alım, “Doğrudan temin” yoluyla yapıldı. Fincanlar, kullanılmadan dört yıl boyunca depoda kaldı.

Öte yandan ANFA’nın 700 adet hediyelik lokumlu fincan takımı için hazırladığı talep formunda, doğrudan temin yoluyla yapılacak hizmet alımı 4734 No’lu Kamu İhale Kanunu’nun (KİK) 22’nci maddesine dayandırıldı. Ancak, kanun maddesiyle 15 bin lirayı aşmaması gereken doğrudan hizmet alımı için kurum, 34 bin 300 lira ödedi.