'Bir kişi Nimet Abla'dan 30 bin bilet aldı, en az 525 bin TL verdi'

Milli Piyango çekilişine ilişkin şaibe iddiaları gündemde yerini korurken, ilginç bir gelişme yaşandı.

Milliyet yazarı Özay Şendir, bir kişini Nimet Abla gişesinden 30 bin bilet aldığını yazdı.

Yazıdan ilgili bölüm şöyle:

Bu sene de Nimet Abla gişesine ilgi çok fazla ya, radyo programımda bir şirket yetkilisine bağlandım telefonla. Kuyruğu sordum, yurt dışından hangi ülkelere bilet satışı olduğunu, internet üzerinden satılan biletleri de ekledim sorularıma. Sonra tek başına en büyük bilet satışını sormak geldi aklıma, iyi ki de sormuşum.

Tam 30 bin adet milli piyango bileti satın almış bir vatandaşımız. Ayıp değil ya, canlı yayında hesapladım, hepsi çeyrek bilet olsa tam 525 bin TL ediyor değeri. Sonra düşündüm, sadece piyango biletine harcayacak 525 bin TL parası olan birinin acaba serveti ne kadardır diye... Çeyrek bilete ikramiye isabet etse kazanılacak rakam, 17.5 milyon TL.