Bir KHK daha çıkarıldı

OHAL kapsamında yeni bir kararname yayımlandı.
Pazartesi, 09 Temmuz 2018 13:17

AKP OHAL kapsamında yeni bir kararname daha çıkardı.

KHK ile nükleer düzenleme kurumu oluşturuldu.

 