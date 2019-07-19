Bir kadın daha öldürüldü

Denizli'nin Bekilli ilçesinde kaldığı evin yatak odasında kanlar içinde ölü bulunan Hasine Şanlı'yı daha önce de kendisini tehdit eden sevgilisi Tamer Aksu'nun öldürdüğü öğrenildi. Şanlı'yı başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf eden Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hasine Şanlı, Denizli'nin Bekilli ilçesinde kaldığı evin yatak odasında kanlar içinde ölü bulundu.

Şanlı'nın, daha önce ayrılmak istediği için evinin bulunduğu sokakta olay çıkartarak havaya ateş açan sevgilisi Tamer Aksu tarafından öldürüldüğü söyleniyor.

DHA'dan Ramazan Çetin ve Deniz Tokat'ın haberine göre, Aksu polis ekiplerince şüpheli olarak belirlenmesinin ardından gözaltına alındı ve emniyetteki sorgusunda Şanlı'nın evine kendisi evde yokken camı kırarak girdiğini, daha sonra eve gelen Şanlı'yı başına çekiçle vurarak öldürdüğünü itiraf etti.

Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Aksu'nun 10 gün önce Şanlı'nın evinin bulunduğu sokakta havaya ateş açtığı öğrenildi.

KADINLARI KORUMAYANLAR KATİLLERİ KAYIRIYOR

Kendisinden ayrılmak isteyen kadın sevgilisi üzerinde terör estiren, sonunda kadını öldürmeye kadar gidenlere ve onların öldürdüklerine birisi daha eklendi.

Kadın cinayetlerinin ve cinayet haberlerinin değişmeyenleri bu olayda da görüldü.

Katil, önceki günlerde silahla tehdit ettiği kadını öldürürken, kadının bu saldırıdan korunması söz konusu bile olmadı. Üstelik bu durumdan devletin kolluk kuvvetlerine pay çıkartan da çıkmadı.

Katil, evine girdiği kadını öldürdükten sonra verdiği ifadede saldırısının "tartışma sırasında" gerçekleştiğini söyledi. Katil, camı kırarak girdiği evde yaşananları "sevgililer arasında gergin tartışma" olarak sunarken bu ne ifade alanlarca ne de habercilerce sorgulanmadı.

Katilin değil ama öldürülen kadının yaşamına ilişkin bazı detaylar, neredeyse cinayete dönük tepkiyi hafifletmek üzere sunuldu. Katilin işi, ekonomik durumu gibi şeylerle ilgili hiçbir şey bilinmezken, öldürülen kadın Hasine Şanlı'nın "eğlence mekanlarında" çalışan birisi olduğu hemen cinayet haberinin bir parçası haline geldi.