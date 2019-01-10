Bir kadın daha eski eşi tarafından öldürüldü

Kütahya'da bir kadın eski eşi tarafından ruhsatsız tabancayla öldürüldü.

Kütahya'da bir kadın, birlikte yaşadığı eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

35 yaşındaki Serpil Erdoğan'ın yaklaşık bir yıl önce boşandığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği 40 yaşındaki İmirze Sarı tarafından otomobil içinde ruhsatsız tabancayla vurulduğu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Sarı'nın, Erdoğan'a ateş ettikten sonra aynı otomobille olay yerinden kaçtığı ancak bir süre sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

