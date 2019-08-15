Bir kadın cinayeti daha: 'Tartıştığı eşini...'

Samsun'un Vezirköprü ilçesinden bir kadın cinayeti haberi geldi. Kovalı Mahallesi'nde 34 yaşındaki M.Ş. iki çocuk annesi eşi Emine Ş.'yi av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Cinayet basına yine 'tartıştığı eşini öldürdü' klişesiyle yansıdı.

soL - Haber Merkezi