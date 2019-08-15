Bir kadın cinayeti daha: 'Tartıştığı eşini...'

Dün gece Samsun'dan gelen bir cinayet haberi basında yine aynı klişeyle duyuruldu: Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü.
Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kovalı Mahallesi'nde gerçekleştiği bildirilen cinayet olayında 34 yaşındaki koca M.Ş. eşi Emine Ş.'ye tüfekle ateş etti. Karnından ve bacaklarından yaralanan 27 yaşındaki Emine, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak öldü.
Olay53 yerel haber sitesi, M.Ş.'nin cinayetten sonra jandarmaya teslim olduğunu bildirdi.
TARTIŞMIŞLAR!
Olay basına aile içi şiddetin ve kadın cinayetlerinin klişe özürüyle yansıdı: tartıştılar ve adam da öldürdü! Onyıllar önce basının 'aşmayı' başardığı "Karı - Koca kavgası ölümle bitti" kalıbı yerine kullanılan bu ifade uzun süredir erkeğin eşine 'aile içi tartışmalarda' şiddet uygulamasının da olağanlaştırılmasına hizmet ediyor.