Bir kadın cinayeti daha: Patronu tarafından öldürüldü!

Elazığ'da yaşayan Kebire Atamaz, kendisini tehdit ettiğini belirttiği ve defalarca uzaklaştırma kararı talep ettiği patronu tarafından öldürüldü. Cinayeti işleyen Ömer Cankara'nın kendisi hakkında yapılan şikayetin ardından söylediği 'Bir tabur asker de gelse vuracağım' sözlerinin tutanaklara geçtiği, jandarma eşliğinde karakola götürülürken 'Ben Tayyip’in adamıyım siz görürsünüz' dediği ortaya çıktı.

Elazığ’da tarlada işçilere çavuşluk yapan 48 yaşındaki Kebire Atamaz, 20 Ağustos’ta evinin önünde ölü bulundu. Olayla ilgili Atamaz’ın patronu Ömer Cankara tutuklandı. Atamaz’ın “Beni öldürmekle tehdit ediyor” diye defalarca şikâyetçi olduğu Cankara hakkında uzaklaştırma kararı talebinde bulunduğu ancak bu talebinin mahkeme tarafından 2 kez reddedildiği ortaya çıktı.

4 AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA TALEP ETMİŞTİ

Cumhuriyet'ten Şirin Seçkin'in haberine göre, olaydan yaklaşık 4 ay önce Kebire Atamaz’ın şüpheli Ömer Cankara hakkında iki kere uzaklaştırma talebinde bulunduğu fakat ikinci talebinin Elazığ 1. Aile Mahkemesi tarafından reddedildiği ortaya çıktı. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği dilekçede maktul Atamaz, “Beni sevdiği şeklinde, hakaret içerikli mesajlar, köy meydanında öldüreceğim içerikli tehditleri mesaj ve ses kayıtlarında var. Ömer Cankara ile aramda duygusal bir ilişki olmamıştır. Kendisi dediğim gibi kafayı bana takmıştır. Bu şahıstan dolayı ailemde huzur kalmamıştır. Eşimin telefonundan da beni tehdit etti. Mesaj kaydı var” ifadelerini kullandı.

'TAYYİP'İN ADAMIYIM'

Şikâyet üzerine ifadesi alınan Ömer Cankara’nın kimlik bilgilerini doldururken “benim gururumla oynadı bir tabur asker de gelse vuracağım” sözleri tutanaklara geçti. Ayrıca Cankara jandarma eşliğinde karakola götürülürken “Bu işten bir şey çıkmazsa ben Tayyip’in adamıyım siz görürsünüz... Savcının yazılı emri yoksa o savcıyı da FETÖ’cü diye aldıracağım” ifadeleri de tutanakta yer aldı. İfadelere karşın kararda iddianın soyut anlatımlardan ibaret olduğu, dosyada başka bir delil olmadığı gerekçe gösterilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.