Bir ittifak açıklaması da Saadet Partisi'nden

Saadet Partisi, İyi Parti ve Demokrat Parti arasında 2019 seçimlerinde ikinci tura kalınması durumunda ittifak başlığında mutabakat sağlanırken, ilk tur için de görüşmelerin yoğunlaşması bekleniyor. İyi Parti'den gelen 'Saadet Partisi ile ilkeler konusunda anlaştık' açıklaması sonrası bir açıklama da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Saadet Partisi ile ilkeler bazında anlaştıklarını söylerken genel seçimlerde işbirliğine gidebileceklerini söylemişti.

Bu sözleri değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İyi Parti ve Demokrat Parti ile ilkeler bazında bir ittifak var. İnşallah o fiilen ne zaman olur, nasıl olur, bir şey olur mu, o seçim atmosferine girildikten sonra. Şu anda bir seçim atmosferi var ama seçim kararı alındıktan sonra verilecek bir karardır" dedi.

Önümüzdeki günlerde, kurultaylarını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tebrik ziyareti gerçekleştireceğini belirten Karamollaoğlu, bu ziyaretlerde partisinin fikirlerini paylaşacaklarını söyledi.

Karamollaoğlu, "İttifaka HDP de girmek isterse, bu konuda ne düşünürsünüz?" sorusu üzerine, bu konular için erken olduğunu ancak herkesle konuşacaklarını aktardı.