Bir ilde daha seçim sonuçlarına itiraz

Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı MHP'li Derya Bulut, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun 248 oy farkı seçimi kazanmasının ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Kesimoğlu ise sandıklar açılırsa farkın artacağını söyledi.

Kırklareli'nde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı MHP'li Derya Bulut, bağımsız aday Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun resmi olmayan sonuçlara göre 248 oy farkı seçimi kazanmasının ardından Merkez İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. Bulut, "Bizim itiraz ettiğimiz nokta oy pusulasında alanın dışına basılan mühürlerin geçersiz olması lazım. Bunun daha önceden emsal kararı var. 170 sandığın açılarak tekrar sayılmasını istiyoruz" dedi.

Kırklareli Bağımsız Belediye Başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu, seçimi 248 oy farkla kazandığını, sandıklar açılırsa farkın açılacağını dile getirdi. Kesimoğlu, "Seçimlerde Kırklareli halkı iradesini ortaya koydu. Sonuçlar ortada, gelişmeler itibariyle bir açıklama yapma gereği duydum. Bildiğiniz gibi bağımsız belediye başkanı olarak seçildim. Şimdi itirazlar olduğunu biliyorum. Elbette ki hak arayışı içinde olabilir hiç kimse emeklerini zayi edilmesini istemez. Kendisine verilen güveni oyların heba olmasını istemez, buna bende katılıyorum. Şimdi elimde yapılan seçimlerde ıslak imzalı 170 tane sandığa ilişkin tutanak var. Sandık kurulu başkanı ve üyeleri, hepsi burada örnekleri var. Her biri tek tek ıslak imzalı. Bu tutanaklar İlçe Seçim Kurulu'nda toplanarak sonuca göre 248 farkla, Kırklareli Belediye Başkanlığı'nı kazanmış oluyorum. Şimdi görüyorum ki bu başarıyı hazmedemeyen güçler yargıyı iktidarın ve devletin gücüyle etkilemeye çalışıyor. Bunun doğru olmadığını sizin aracılığınızla paylaşmak istiyorum. Halkın iradesi ortada. Yargı kararını vermiştir. Buna saygı duyulması gerekli "dedi.

Kesimoğlu, kendisinin de geçersiz sayılan bin 500 oyunun olduğunu ifade ederek, "Bütün sandıkların açılmasına ilişkin bir itiraz söz konusudur. Elbette ki itirazlarına saygı duyuyorum. Bu 248 oy farkının üzerinde daha fazla oy çıkacaktır. Yani fark açılacaktır. Çünkü ben biliyorum ki, karışıklıklar söz konusu. Bağımsız Türkiye Partisi'ni görmekte problemi olan seçmenlerimiz, 'bağımsız' kelimesini görüp bağımsız adaya oy verdiklerini sanarak tercihlerini o doğrultuda yaptılar, 1243 seçmen. Ben biliyorum ki benim bin 500'ün üzerinde iptal edilen oyum var. Geçersiz sayılan oyum var. Kaldı ki bunlar hepsi bağımsıza ayrılmış bölüme vurulmuş tercih mühürleridir. Hukuku da bir kenara bırakalım, bir adalet vardır. Yani orada tercih, Mehmet Siyam Kesimoğlu'nadır. Bu hesapla yaklaşık 2 bin 500 şahsıma verilen oy geçersiz sayılmıştır" diye konuştu.