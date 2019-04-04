Bir ilçede daha yeniden sayım sona erdi, kazanan belli oldu

Antalya’nın Finike ilçesinde MHP’nin itirazı üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan oy sayımı tamamlandı.

Antalya’nın Finike ilçesinde MHP’nin itirazı üzerine 17 sandıkta yeniden yapılan oy sayımında sonuç değişmedi ve CHP adayının seçimi kazandığı bildirildi.

CHP’den Finike Belediye Başkanı seçilen Mustafa Geyikçi, yaptığı açıklamada, İlçe Seçim Kuruluna yapılan itiraz sonrasında 17 sandıkta sabah 8.30’da yeniden başlayan oy sayım işleminin 19.00’da tamamlandığını belirtti.

Sayımın ardından 76 oy farkıyla Finike Belediye Başkanı seçildiğine dair ıslak imzalı tutanağı teslim aldıklarını aktaran Geyikçi, böylece Millet İttifakı olarak Finike’de ikinci kez zaferlerini ilan etmiş olduklarını kaydetti.