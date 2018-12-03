Bir haftada bin 163 kişiye 'terör' gözaltısı

İçişleri Bakanlığı son bir haftada 'terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen' bin 163 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nca son bir haftada düzenlenen iç güvenlik operasyonlarında "terör örgütleriyle irtibatlı" olduğu öne sürülen bin 163 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Jandarma Özel Harekât, Polis Özel Harekât, Jandarma Komando Birlikleri ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 836 operasyon yapıldığı" belirtildi. Operasyonlarda, "terör örgütlerine yardım ve yataklık yaptığı, örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1163 kişi 'terör', 3 bin 338 kişi 'uyuşturucu ve kaçakçılık', 153'ü 'düzensiz göçle mücadele' kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 654 kişinin gözaltına alındığı" bildirildi.

Son bir haftada yapılan operasyonlarda "14 teröristin etkisiz hale getirildiği" ifadesine yer veren İçişleri Bakanlığı açıklamasında, sosyal medya operasyonlarına ve düzensiz göçmenlere ilişkin de şunlar kaydedildi:

'DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET'

"Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 305 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 201 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. 256’sı denizlerde olmak üzere toplam 6 bin 866 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 153 organizatör gözaltına alınmıştır."