Bir gözü Şam'da bir gözü Washington'da: Havuzda operasyon hazırlığı!

Havuz medyasının köşeleri bugün Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan muhtemel operasyona odaklanmış durumda. Türkiye'nin ABD ile Fırat doğusu için yürüttüğü müzakerelerinde değerlendirildiği yazılarda bir anlaşmanın ufukta gözükmediği işareti edilirken, ABD ile yapılan pazarlıklarda anlaşmanın sağlanması temenni ediliyor. İşte havuzun operasyon hazırlıkları...

Havuz medyasının köşeleri bugün Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan muhtemel operasyona odaklanmış durumda. Türkiye'nin ABD ile Fırat doğusu için yürüttüğü müzakerelerinde değerlendirildiği yazılarda bir anlaşmanın ufukta gözükmediği işareti edilirken, ABD ile yapılan pazarlıklarda anlaşmanın sağlanması temenni ediliyor. İşte havuzun operasyon hazırlıkları...

YENİ BİR İŞBİRLİĞİ SAYFASI AÇMALI

Sabah gazetesi yazarı Burhanettin Duran kamuoyunun gündemine oturan Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı muhtemel operasyon olasılığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Duran, "Washington, Ankara ile uzlaşarak Suriye-Irak hattında yeni bir işbirliği sayfası açmalı" dedi.



Duran'ın "Fırat'ın doğusuna girmek" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Erdoğan'ın "Rusya ve ABD ile paylaştık" cümlesinin tam anlamını yakında​ ​göreceğiz. "Rusya ile uzlaştık, ABD de bizimle uzlaşsın artık" mı demek? Yoksa "ABD ile uzlaşmasak da biz Fırat'ın doğusuna giriyoruz mu" demek. Sıcak haftalar bizi bekliyor... Şurası net: Ankara kararlı, yaptırım tehdidi ya da sürekli ısıtılan DEAŞ hikayeleri Fırat'ın doğusuna operasyondan vazgeçirmeyecek. Washington, Ankara ile uzlaşarak Suriye-Irak hattında yeni bir işbirliği sayfası açmalı.

İŞGALCİ GÖSTERME HAZIRLIĞI

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'da Türkiye'nin güney sınırında yapılacağı tartışılan operasyonun ABD'deki yansımalarına dair değerlendirmede bulundu. Altaylı, ABD basınının Türkiye'yi işgalci gösterme hazırlığında olduğunu yazdı.

Altaylı'nın "Kışkırtma" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Washington Post, ABD'nin Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'yi işgalini engellemek için son çabalarını sarf ettiğini ve bunların sonuçsuz kalması halinde Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'yi işgal edeceğini yazıyor.

Dikkat edin, kelime “işgal”.

Özenle seçilmiş bir “belirleme”.

Türkiye’yi işgalci gösterme hazırlığı.

Ve tabi aynı haberin içinde YPG/PKK sözcüleri ile yapılmış söyleşiler...

Sınırda El Haseke yakınlarındaki “beton tünellerin” görüntüleri ve “Türk Ordusunun saldırısına karşı oluşturulmuş savunma hatları” olarak bunların ballandıra ballandıra anlatılması...

Ve “Türkiye’nin terörist olarak gördüğü Kürtlere saldırması halinde Trump’ın IŞİD’e karşı savaşta elde etmekle övündüğü başarı tehlikeye düşecektir” şeklinde bir de yorum.

Haberin dili, haber dili değil.

Bambaşka bir şey.

Trump’ı Türkiye’ye karşı kışkırtma ve hatta bir adım ötesi.

GÖRÜŞMELERDE İLERLEME YOK

Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, Erdoğan'ın“Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik. Şimdi de Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya’yla, ABD ile paylaştık...” sözlerini bugünkü köşesine taşıdı.

Fırat'ın "Fırat’ın doğusu" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın... Erdoğan aslında Aralık 2018’den beri Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna harekât düzenleyeceğini söylüyor. Sadece Cumhurbaşkanı değil, hükümet yetkilileri de hem yaptıkları açıklamalarda hem de başta ABD’liler olmak üzere ilgili ülke yetkilileri ile görüşmelerinde, Türkiye’nin beklediği adımlar atılmazsa Fırat’ın doğusuna gireceği mesajını veriyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamasında dikkat çeken bir fark var: Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna gireceğini Rusya ve ABD ile paylaşması ve bunun Cumhurbaşkanı tarafından kamuoyuna açıklanması. “Bu aşamaya neden geçildi? Bu paylaşım bir uzlaşmaya döndü mü? Rusya ve Amerika harekâta ses çıkarmayacak mı?” sorularının yanıtları önem kazandı.

GÜVENLİ BÖLGE GÖRÜŞMELERİNDE İLERLEME YOK

“Türkiye bu aşamaya neden geçti” sorusuna yanıt arayarak başlayalım... Türkiye ve ABD bir süredir güvenli bölge konusunda görüşüyor. Heyetler bir araya geliyor, askeri planlar masaya konuyor. Ancak bir ilerleme sağlanamıyor. Ne derinlikte ne de YPG-PYD terör örgütü üyelerinin nereye çekileceği konusunda uzlaşma var. Ankara’ya göre tıpkı Menbiç’te olduğu gibi güvenli bölge konusunda da Amerika Türkiye’yi oyalıyor, ipe un seriyor.

ABD İLE VEYA ABD'SİZ

Akşam gazetesi yazarı Mustafa Kartoğlu Fırat'ın doğusuna yapılması planlanan operasyona dair bugünkü köşesinde değerlendirmelerde bulundu.

Kartoğlu'nun "'Barış koridoru' operasyonu; ABD ile veya ABD'siz..." başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Türkiye ve ABD, Suriye’nin kuzeyindeki ‘terör koridoru’nu ortadan kaldırma formülleri üzerinde çalışıyor.

ABD heyeti geçen hafta ‘tatmin edici bir dosya getirmemişti.

Cumartesi günü görüştüğüm bir yetkili, “Elleri boş geldiler. Geldikleri gibi de gittiler. Münbiç mutabakatından beri bizi oyalıyorlar. Ancak bu kez yine oyalama teklifleriyle gelirlerse daha fazla beklemeyiz”dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, pazar günü bu yaklaşımı doğruladı: “Afrin’e, Cerablus’a, El-Bab’a girdik şimdi Fırat’ın doğusuna gireceğiz. Bunu Amerika ve Rusya’yla da paylaştık.”

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’in dün getirdiği ‘yeni teklif Türkiye’yi tatmin edici değilse de en azından ‘son ve çok kısa bir süre daha beklemeye değer olmalıdır.

Zira ABD yönetimi, Türkiye’nin kararlılığını net olarak biliyor.

BÖLGENİN GERÇEĞİNİ AŞAMAZSINIZ

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya doğusuna operasyon ne zaman yapılır tartışmasına bölgeden aldığı bir bilgiyi bugünkü köşesine taşıdı. Sarıkaya dışarı adım atılamıyor havalar çok sıcak olduğunu ifade etti ve "Dilediğiniz kadar plandan, operasyonun ne zaman yapılacağına ilişkin tarih varsayımlarından söz edin, bölgenin gerçeğini aşamazsınız" dedi.

Sarıkaya'nın "Kobani direnci" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şu şekilde;

Ankara’da ilk günkü görüşmelerden sonuç alınmayıp ikinci turu bugüne kalan Türkiye ile ABD askeri heyetlerinin görüşmesinden sonuç çıkmazsa Fırat’ın batısına operasyon ne zaman yapılır.

Bölgede bulanan ve gelişmeleri de yakından takip eden ve sınır boyunda yaşamını sürdüren arkadaşımı dün aradım, bölgedeki hareketliliği sordum.

Ekranlarda konuşanları müstehzi halde ve ilgiyle dinlediğini belirtip, şu tespiti paylaştı:

“Bu sene inanılmaz sıcak var. Şu an saat 15.00 ve dışarısı gölgede 40 derece. Bölgenin çocuğu olarak klimayı sonuna kadar açmışım, yine de yanıyorum.”

Ardından devamını getirdi:

“Ben kapının önüne sıcaktan adım atamazken, otomobile binince düdüklüde kalmış gibi olurken, operasyon nasıl yapılır? Ben de ekranda sizleri dinleyip kendime bunu soruyordum…”

Telefonu kapattığımda ben de gülümsüyordum.

Dilediğiniz kadar plandan, operasyonun ne zaman yapılacağına ilişkin tarih varsayımlarından söz edin, bölgenin gerçeğini aşamazsınız…