'Bir Bakan İstanbul sonucunu iki gün önce tahmin etmişti'

AKP'ye yakınlığıyla bilinen İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, seçimden iki-üç gün önce bir bakanla yaptığı görüşmeyi anlattı ve seçim sonucunun bakan tarafından tahmin edildiğini söyledi.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, NTV'de katıldığı programda 23 Haziran seçimlerini değerlendirdi.

"Bir Bakan ile görüştüm, 23 Haziran'dan 2-3 gün önce. Nasıl saha diye sorduğumda kötü olduğunu söyledi" diyen Özışık, Niye kötü diye sorduğumda ise '17 yıldır iktidarız. Siz her dönemde gittiğinizde insanlar bizlerden bir şey istemiş ve biz bu insanlara her defasında gözlerinin içlerine bakarak hallederiz demişiz ve gitmişiz. Artık insanlar işinin çözülmesine rağmen sana 'oy yok' diyor. Bunu yüzümüze söylüyor. Bu bizim kaybedeceğimiz anlamına geliyor.' İki gün öncesinde bir bakan seçimin kaybedileceğini ve aradaki farkın çok fazla olacağını gördü ve anlattı" ifadesini kullandı.