'Bir ayda 500 kişi memuriyete geri döndü'

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 'Son bir ayda 500 kişi, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete döndü' dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CNN Türk ekranlarında açıklamalarda bulundu. Gül, OHAL Komisyonu kararıyla memuriyete dönüşler olduğunu açıkladı.

"230 kişilik bir savunma kurulu sistemi kurdu. Yargı ile diğer kurumlarla entegre oldu. Ama son 1 ayda 500 kişi görevine döndü OHAL Komisyonu kararıyla. Hatta bazı STK'lar dernekler de..." diyen Gül, "Burada bizim temel arzumuz beklentimiz, kim neyi hak ediyorsa onu alsın. cezayı hak ediyorsa cezasını alsın, suçsuzsa da elbette ki beraatını tüm kamu adına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.