Binlerce kişinin kullandığı GetContact'a ilişkin önemli uyarı!

GetContact dahil 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı.

Son günlerin popüler uygulaması olan GetContact'ın da aralarında olduğu 25 mobil uygulama için inceleme başlatıldı.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, hızla yayılan ve güvenlik açığı içeren 3. parti uygulamalarla kaynağı belli olmayan, kullanıcıdan izin talep eden GetContact ve benzeri uygulamaların kişisel bilgilerin kötü niyetli kişilerin eline geçmesine neden olabileceği konusunda uyardı.

GetContact ile kullanıcılar rehberlerinde kayıtlı olan kişilerin kendilerini hangi isimle kaydettiği öğreniyordu.