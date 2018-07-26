Binlerce hakim ve savcının yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle, 3 bin 19'u adli, 301'i idari yargıda görevli 3 bin 320 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

HSK Birinci Dairesi, Adli ve İdari Yargı 2018 Yılı Ana Kararnamelerini tamamladı. Adli yargıda 3 bin 19, idari yargıda ise 301 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesini içeren kararnameler kurulun internet sitesinde yayımlandı. Kararnamelerle, yeni kurulan Sakarya ve Konya Bölge Adliye Mahkemelerine de ilk kez hakim ve savcı ataması yapıldı. Adli yargı kararnamesine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına eski Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Akça getirildi. Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca Çorum Cumhuriyet

Başsavcılığına, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Mustafa Çelenk Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz Konya Cumhuriyet Başsavcılığına, Kütahya Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekili Metin Sarıhan ise İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı oldu. Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Ali Çalık'ın Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Yalçın'ın Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hamza Yokuş'un da Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine ataması yapıldı.