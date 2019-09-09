Binlerce EYT'li Ankara Tandoğan'da buluştu

Türkiye'nin dört bir yanından gelen EYT'liler, emeklilik haklarını elinden alan yasanın Meclis'ten geçişinin 20. yılında Ankara'da miting düzenledi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), emekli olmalarını engelleyen yasanın 20. yılında miting düzenledi.

TANDOĞAN MEYDANI'NDA TOPLANILDI

Binlerce EYT’li sorunlarının çözümünü talep etmek için Ankara’da bir araya geldi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen EYT’liler saat 12’de Tandoğan Meydanı’nda toplanmaya başladı.

Mitinge Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun (DİSK) yanı sıra bazı milletvekilleri de destek verdi.

“Emeklilik hakkımız söke söke alırız”, “Direne direne kazanacağız” sloganları atılan mitingde ‘EYT’ yazılı siyah balonlarla donatılan Tandoğan Meydanı’nı dolduranlar, ‘30 Kupon Karşılığı Değil, 30 Yıllığın Emeği Karşılığı’, ‘Mezarda Emeklilik İstemiyoruz’, ‘Patron Yaşlı Devlet’e Genç, Bizlere Kim İş Verecek’ pankartları taşındı.

BES'E KARŞI DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Mitingde kıdem tazminatı ve bireysel emeklilik sistemine (BES) karşı da tepki gösterildi.

Miting daha sonra Haluk Levent’in seslendirdiği şarkılarla sona erdi.