Binlerce emekliye tam 3 yıl boyunca zam yapılmayacak

Açlık sınırının 2 bin liraya yükseldiği Türkiye'de, bin liranın altında aylık alan 105 bin emeklinin aylığı 1000 liraya tamamlanacak. Ancak aylığı 1.000 liraya tamamlanan emekliler yaklaşık 3 yıl zam alamayacak ve bin liralık gelirleri artmayacak.

Bin liranın altında aylık alan 105 bin emeklinin aylık gelirinin bin liraya çıkarılmasını öngören yasa teklifi Meclis'ten geçti.

Düzenleme, 105 bin emeklinin söylendiği gibi emekli aylığını değil aylık gelirini bin liraya çıkaracak. Önümüzdeki 3-4 yıl boyunca maaşlara gelecek zamlar bu emeklilerin bin liralık gelirinde artış sağlamayacak. 105 bin emekli uzun süre zamsız kalacak.

Sözcü'nün haberine göre, örneğin aylığı 750 lira olan emeklilere 250 lira da Hazine'den destek sağlanarak ele geçen gelir bin liraya yükseltilecek. Her 6 ayda bir verilen maaş zammı bin liraya değil, emekli aylığı olan 750 liraya yapılacak. Böylece örneğin maaşlara yüzde 10 zam yapıldığını 750 liralık emekli aylığı 75 lira artarak 825 liraya çıkacak. Hazine'nin emekliye yapacağı ek ödeme 250 liradan 175 liraya düşecek. Emeklinin aylık geliri yine bin lirada kalacak. Bu sistem emekli aylığı bin liraya ulaşana kadar böyle devam edeceği için emeklinin aylığı 3-4 yıl boyunca hep bin lirada kalacak, reel zam alamamış olacak.