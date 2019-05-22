Binlerce asker bayramdan önce erken terhis olabilir

Askerlik süresini 6 aya düşürecek düzenlemenin bayramdan önce yasalaşması durumunda, 12 ay askerlik görevini sürdüren binlerce askere terhis yolu görünecek.

Yeni askerlik sisteminin Şeker Bayramı'ndan önce yasalaşması durumunda, halen askerlik görevini yapan askerlerin terhis olması gündeme geldi.

Mili Savunma Bakanı Hulusi Akar, kanun teklifinin bayramdan önce yasalaşmasını beklediklerini vurguladı.

Yeni Şafak'ın haberine göre, yeni askerlik sistemin kanunlaşmasıyla silah altındaki askerlerin terhis olup olmayacağına yönelik soruya "Olabilir" yanıtı veren Akar, "Bunun kararını tabii Cumhurbaşkanımız ve Meclis verecek. Biz TSK olarak bu kanunun yayımlandığından itibaren yürürlüğe girmesiyle birlikte çıkabilecek sorunlara karşı tedbirlerimizi almaya çalışıyoruz" dedi.