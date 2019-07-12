Binlerce ağaç kül oldu, en etkili yangın söndürme uçakları zincir altında bekliyor

Ülkenin birçok noktasında yaşanan orman yangınları büyük zarara neden olurken, skandal bir bilgi ortaya çıktı. Önceki yıllarda gece gündüz farketmeksizin yangın söndürebilin THK uçakları yangına müdahale ederken bu yıl THK ihaleyi kaybettiği için yangın söndürme uçakları Ankara’da zincirliydi. Özellikle Dalaman'daki yangına havadan gece müdahale edilemediği, bu özelliğin olduğu uçakların zincir altında olduğu ortaya çıktı.

Muğla’nın Dalaman ilçesinde önceki gün başlayan orman yangını sabaha kadar söndürülememiş, binlerce ağaç kül olmuştu.

Yangının ardından ortaya çıkan son bilgi ise Türkiye'deki ihale düzeninin yaşanan orman katliamını nasıl daha da ağırlaştırdığını ortaya koydu.

GECE-GÜNDÜZ MÜDAHALE EDİLEBİLİYORDU...

Önceki yıllarda gece gündüz farketmeksizin yangın söndürebilin THK uçakları yangına müdahale ederken bu yıl THK ihaleyi kaybettiği için yangın söndürme uçakları Ankara’da zincirliydi.

Airporthaber'de yer alan habere göre, Türk Hava Kurumu’nun işlettiği orman yangınlarında en etkili uçaklardan olan Bombardier CL 215 tipi uçaklar bu yıl orman söndürme çalışmalarına katılamıyor. Geçtiğimiz aylarda Orman Bakanlığı tarafından yapılan yangın söndürme ihalesinde yüksek fiyat verdiği için ihaleyi alamayan THK’nın uçakları Ankara’da zincirli vaziyette dururken dün Dalaman’da 350 hektar orman kül oldu.

SABAHA KADAR BEKLENDİ

Muğla’nın Dalaman ilçesinde dün başlayan yangına gün boyu helikopterler müdahale etti. Ancak hava karardığında söndürmeye katılan helikopterlerin gece uçma özelliği olmadığı için yangın söndürme çalışması için gün doğması beklendi. Bu sürede yangının alanı da genişledi. Bu sabah saatlerinde yangın söndürme helikopterleri tekrar yangına müdahale etti ve geç de olsa yangın kontrol altına alınabildi.

THK’nın işlettiği Bombardier CL 215 tipi etkili yangın söndürme uçaklarının operasyona katılamaması onlarca hektarın kül olmasına neden olurken gözler bir kez daha geçmiş yıllarda başarılı şekilde söndürme işlemlerini yürüten bu uçaklara çevrildi.

