‘Bingöl’de AKP üyesi ve kamu görevlisi 31 kişi fuhuş ve şantajdan gözaltında’

Gazeteci Hayri Demir, Bingöl’de dört gün önce yapılan operasyonda ‘fuhuşa aracılık etmek ve gizli kamera görüntüleriyle şantaj yapmak’tan gözaltına alınanlar arasında bir dönem belediye başkan yardımcılığı yapan AKP’li M.B., bir AKP üyesi ve çok sayıda kamu görevlisinin olduğunu iddia etti.

Serbest gazeteci Hayri Demir, Bingöl’de 25 Haziran’da yapılan fuhuş ve şantaj operasyonunda gözaltına alınan 31 kişi arasında çok sayıda kamu görevlisi ve AKP üyesi olduğunu iddia etti.

Demir, “Son Çekim” adı verilen operasyonla gözaltına alınanlardan birinin de bir dönem Bingöl Belediye Başkan Yardımcılığı yapan M.B. olduğunu söyledi.

Sözkonusu şebekenin yıllardır bilindiğini ve buna yıllardır göz yumulduğunu kaydeden Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda operasyonla ilgili şunları belirtti:

'YILLARCA GÖZ YUMULDU'

“Bingöl’de üç gün önce 31 kişinin gözaltına alındığı bir operasyon yapıldı. Valilik tarafından yapılan açıklama operasyonun ‘fuhuşa aracılık etmek ve gizli kamera görüntüleriyle şantaj yapmak’ olarak açıklandı.

Ancak açıklanmayan bir şey vardı: Bu çetenin 2006’dan bu yana biliniyor olmasıydı. Nedense en az üç yıldır göz yumulan bu şebekeye yeni operasyon yapıldı." (Demir'in "en az üç yıldır" demesi 2016 yazacağı yerde yanlışlıkla 2006 yazdığını düşündürüyor.)

KORUCU, UZMAN ÇAVUŞ, HİZBULLAHÇI, AKP'Li ESKİ BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI...

Demir şunları kaydetti:

"Gözaltına alınanlar arasındaki isimler aslında nasıl bir şebekenin olduğunun da ipuçlarını veriyor. İlk gün gözaltına alınan 31 kişiler arasında uzman çavuş E.Y., uzun yıllardır koruculuk yapan A.V. ile birlikte Hizbullah davasından bir süre cezaevinde yatan M.T. Gözaltına alınan bir başka isim ise bir dönem AKP’li Bingöl Belediyesi’nde belediye başkan yardımcılığı yapan M.B. Bu isimleri yanı sıra AKP üyesi ve kamu kuruluşlarında da görevli 31 isim halen gözaltında. Ancak yıllar önce bunu çalıştığı iş yerinde görüntülerle bunu emniyette bildiren garsonun işten atılmasından yıllar sonra bu operasyonun yapılması da manidar. Bakalım kimler tutuklanacak.Ya da yıllardır görmezden gelinen bu suç şebekesine operasyondan sonra kimler serbest kalacak.“

NE OLMUŞTU?

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nca dört gün önce Bingöl ve Diyarbakır'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin, gizli kameralarla çekim yaptığı ve fuhuş sonrası hamile kaldıkları yalanıyla yüklü miktarda para temin ettikleri tespit edilmişti.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 2 el bombası, 8 kamera, doğum kontrol hapları, 74 cep telefonu ve 11 silah ele geçirildiği, yapılan incelemelerde evlere yerleştirilen gizli kameralar ve çete üyelerine ait cep telefonlarıyla birçok kişinin özel görüntülerinin kaydedildiği de bildirilmişti.