Binanın çökmesinin nedeni Arda Turan mı? İlk açıklama geldi

Beyoğlu'nda bugün çöken binanın bir otel inşaatının temel kazma çalışmalarından etkilendiği, otel arazisinin sahibinin de Arda Turan olduğu iddia edilmişti. Otel arazisinin Turan'a ait olduğu iddiası doğrulanırken, olaya ilişkin ilk açıklama geldi.

İstanbul Sütlüce'de yıkılan binanın ardından çarpıcı iddia ortaya atılmıştı. Çökmeye, hemen yandaki otel inşaatının neden olduğu ve o otelin de Arda Turan'a ait olduğu öne sürülmüştü. Beyoğlu Belediyesi, "Otel Arda Turan'ın fakat çökmeye o inşaat mı neden oldu bilinmiyor, inceleme sürüyor'' dedi.

Hürriyet'in haberine göre, Arda Turan da konuya ilişkin ilk açıklamasını yaptı.

Arda Turan konuya ilişkin sorulara, "Benim bütün ruhsatım ve izinlerim var. Yaşanan olayın benimle bir ilgisi yok" yanıtı verdi.

Arda Turan'ın oteli de kardeşi için yaptırdığı belirtiliyor.