'Binali Yıldırım'ın yerine gelecek isim belli oldu' iddiası

Binali Yıldırım'ın Belediye Başkan adaylığının resmen açıklanması sonrası Meclis Başkanlığı görevinden ayrılacağı iddiaları gündeme gelirken, Yıldırım'ın yerine Meclis Başkanlığı için konuşulan ilk isim de belli oldu.

31 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığının resmen açıklanması sonrası Meclis'teki görevinden istifa edeceği iddia edildi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti kulislerinde 19 Şubat’ta belediye başkan adaylarının isimleri YSK’ya bildirildiğinde Binali Yıldırım’ın unvanının listelerde Meclis Başkanı olarak yer almayacağı konuşuluyor. O yönde de bir söylenti dolaşıyor ama milletvekilliğinden istifası gerekmiyor. Meclis Başkanlığı için MHP ile ittifakın yeniden kurulmasında etkili isimlerden biri olan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı’nın ismi önplana çıkıyor" dedi.

NACİ BOSTANCI KİMDİR?

1957 Amasya doğumlu olan Naci Bostancı, 1980 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Türkiye Günlüğü, Birikim makaleleri yayımlanan Bostancı, bir dönem ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın danışmanlığını yaptı.

AKP ile birlikte Ağustos 2008'de Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanlığına; 11 Mart 2009'da Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığına getirildi. 10 Mart 2011'da dekanlık görevinden istifa ederek, AKP listesinden Amasya 1. sıra adayı olarak milletvekili seçildi.

7 Temmuz 2018 tarihinde TBMM Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu Başkanı seçildi.