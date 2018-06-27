Binali Yıldırım'ın yeni dönemde istediği görev belli oldu

Yeni sistemle birlikte başbakanlık koltuğunun tarihe karışmasının ardından Binali Yıldırım'ın Meclis Başkanlığını istediği ileri sürüldü.

AKP'de yeni kabineye ilişkin tartışmalar devam ederken, milletvekili seçilen bakanların istifa edip etmeyeceği merak konusu.

AKP'nin yeterli vekil sayısına ulaşamaması nedeniyle istifa gibi bir tercihin olmayacağı belirtilirken, eski bakanların yeni dönemde Meclis'te nasıl bir rol üstleneceği merak konusu.

Hürriyet'ten Abdulkadir Selvi, "Başbakan Binali Yıldırım’ın Meclis Başkanlığı’nı istediği biliniyor. Ama dünden itibaren cumhurbaşkanı yardımcılığı konuşulmaya başlandı. Meclis Başkanlığı için Binali Yıldırım’la birlikte Hayati Yazıcı ve Bekir Bozdağ isimleri de gündemde" derken, Milletvekili seçilen bakanların istifa etmesi yönünde güçlü bir eğilim yok, daha çok teknokrat eğilimli bir kabine konuşuluyor. Bakanların Meclis’te komisyon başkanlıklarına getirilmesi üzerinde duruluyor ama bu konuda karar netleştirilmiş değil" ifadelerini kullandı.