Binali Yıldırım'ın Ordu mitingi alay konusu oldu: 'Ordu da TAMAM demiş'

Binali Yıldırım'ın Ordu mitingindeki 'kalabalık', CHP'li milletvekili Tuncay Özkan'ın alay konusu oldu. Özkan; "Ordu da tamam demiş artık" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP'nin Ordu mitingindeki "kalabalık" hakkında bir mesaj paylaştı.

Bir video yayınlayan Özkan; "Burası AKP'nin son seçimde %63 oy aldığı Ordu. Başbakan Binali Yıldırım miting yapıyor. ORDU DA TAMAM DEMİŞ ARTIK..." ifadelerini kullandı.

Özkan'ın yayınladığı mesaj şöyle;