Binali Yıldırım'ın Ordu mitingi alay konusu oldu: 'Ordu da TAMAM demiş'

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, AKP'nin Ordu mitingindeki "kalabalık" hakkında bir mesaj paylaştı.
Bir video yayınlayan Özkan; "Burası AKP'nin son seçimde %63 oy aldığı Ordu. Başbakan Binali Yıldırım miting yapıyor. ORDU DA TAMAM DEMİŞ ARTIK..." ifadelerini kullandı.
Özkan'ın yayınladığı mesaj şöyle;
Burası AKP'nin son seçimde %63 oy aldığı Ordu. Başbakan Binali Yıldırım miting yapıyor. ORDU DA TAMAM DEMİŞ ARTIK... pic.twitter.com/fj6n9dqiTg
— Tuncay ÖZKAN (@ATuncayOzkan) 31 Mayıs 2018