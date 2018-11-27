Binali Yıldırım'ın neden aday olmak istemediğini açıkladı: Özel protokol önerildi

CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmak istemediğini, bu göreve gelmesi durumunda Vali ve İçişleri Bakanı'na bağlı olacağını ve bunu tenzili rütbe olarak gördüğünü söylediğini ileri sürdü.
Yarkadaş, AKP'nin Yıldırım'ı ikna etmeye çalıştığını belirtirken, "AKP kurmayları, Binali Yıldırım'a seçimi kazanması halinde 'özel protokol uygulamayı' ve Yıldırım'ı 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' yapmayı düşünüyor. Binali Yıldırım ise Berat Albayrak'a yakınlığıyla bilinen AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile çalışmak istemediğini söylüyor" dedi.