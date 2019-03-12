Binali Yıldırım'ın bu sözleri Erdoğan'ı kızdıracak: Doğru bulmuyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimlerini 'beka seçimi' ilan ederken, AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım'dan, 'Başından beri ittifaklar arası tartışmalar, seçimi yerelden genele çekiyor. Bunu doğru bulmuyorum... Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. İstanbul’u ve İstanbulluların sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gönlüm razı değil buna' açıklaması geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 31 Mart için ısrarla dile getirdikleri "beka seçimi" açıklamasına Binali Yıldırım'dan tepki geldi.

AKP-MHP ittifakının İstanbul adayı olan Binali Yıldırım, Yeni Şafak'tan Kemal Öztürk'e yaptığı açıklamada beka tartışmasına ilişkin "Başından beri ittifaklar arası tartışmalar, seçimi yerelden genele çekiyor. Bunu doğru bulmuyorum. Bu yüzden ısrarla İstanbul’da yerelde kalmaya özen gösteriyorum. Biz devlet başkanı seçmiyoruz, şehri yönetecek kişiyi seçiyoruz. İstanbul’da genel siyasetin, kutuplaşma siyasetinin gölgesinde kalırsak yazık olur, İstanbul adına üzülürüm. Böyle olmaması için de azami gayret gösteriyorum" dedi.

"Beka dediğimiz şey bayrak, toprak, millet, devlettir. Bu kavramlar, üzerinde tartışma yapılacak şeyler değil" diyen Yıldırım, "İttifakların oluşma şekli bu tartışmayı gündeme getiriyor. Terörle yan yana gözüken bir partinin, bir ittifakla işbirliği yapması ister istemez bu tartışmayı gündemde tutuyor. Bu beka tartışmasının yerelde gündemde olmaması lazım. İstanbul’u ve İstanbulluların sorunlarını tartışmamız gerekir. Benim gönlüm razı değil buna" ifadelerini kullandı.