Binali Yıldırım'dan yeni vaatler: Yeşil alan gitti ücretsiz otopark geldi

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım 26 maddeden oluşan 'seçim projeleri'ni açıkladı. Yıldırım'ın vaatleri arasında fatura borçlarının silinmesi, ulaşım ve otopark indirimi, istihdam garantisi gibi başlıklar yer alıyor.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım üç ana başlıkta ve 26 maddeden oluşan "seçim projeleri"ni açıkladı.

31 Mart yerel seçimleri öncesindeki vaatlerinde yeşil alan, kültür merkezleri, sosyal yardım gibi başlıklar öne çıkarken yeni projelerde fatura borçlarının silinmesi, ulaşım ve otopark indirimi, istihdam garantisi gibi vaatler dikkat çekiyor.

DAHA DÜN ZAM GELMİŞTİ

"Ailelerimiz İçin" başlığı altında sıralanan vaatlerde İGDAŞ VE İSKİ’ye 2 milyar lira ödenmemiş fatura borçların 500 milyon lirasının silineceği sözü veriliyor. Doğalgaz'da yüzde 10'un yanı sıra su ve doğalgaz faturalarında sayaç indirime gidileceği öne sürülüyor.

Geçtiğimiz yıl 351 milyon lira cirosuna rağmen sadece binde 3 kâr eden belediyenin otopark işletmesi İSPARK'ta ilk bir saatin herkese bedava olması da yeni vaatler arasında.

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nun vaatleri arasında yer alan ulaşımda öğrenci indiriminin sürdürüleceğini belirten Binali Yıldırım, Adalar'da yaşayan vatandaşların ana karaya ulaşımının da ücretsiz hale getirileceğini öne sürdü.

'BÜTÇE MERKEZDEN İŞ BİZDEN'

Her yıl 100 bin İstanbulluya iş bulunacağını "garanti" eden Binali Yıldırım, istihdamın biçimine ilişkin bir ayrıntı paylaşmadı. Gençlere yönelik istihdam vaatlerinde ise Aile ve Çalışma Bakanlığı ile işbirliği dikkat çekiyor. "Bütçeyi bakanlık karşılayacak, işi biz vereceğiz" denilen proje ise "bomba proje" olarak tanımlanıyor.