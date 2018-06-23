Binali Yıldırım'dan yabancı gözlemcilere: Gelin adam gibi seçimi izleyin

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada 'Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin' dedi.
Haber Merkezi
Cumartesi, 23 Haziran 2018 14:15

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yaptığı açıklamada seçimlerin huzur içinde geçmesi için tedbirlerin alındığını söyledi ve yabancı gözlemcilere seslendi: "Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin".

"Vatandaşlarımızın mutlaka sandığa gitmelerini istirham ediyorum" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek doğru değil. Hükümetimiz gereken tedbirleri aylardır alıyor. Erken saatlerden itibaren sandıklara gidelim. Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin."