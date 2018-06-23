Binali Yıldırım'dan yabancı gözlemcilere: Gelin adam gibi seçimi izleyin

Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de seçimlerle ilgili yaptığı açıklamada 'Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de yaptığı açıklamada seçimlerin huzur içinde geçmesi için tedbirlerin alındığını söyledi ve yabancı gözlemcilere seslendi: "Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin".

"Vatandaşlarımızın mutlaka sandığa gitmelerini istirham ediyorum" diyen Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Daha seçim olmadan seçim güvenliğini gündeme getirmek doğru değil. Hükümetimiz gereken tedbirleri aylardır alıyor. Erken saatlerden itibaren sandıklara gidelim. Yabancı gözlemciler, gelin adam gibi seçimleri izleyin, siyasete düşmeyin."