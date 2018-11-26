Binali Yıldırım'dan sürpriz çıkış: 'Beni affedin' diyebilir

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım'ın adaylığa sıcak bakmadığı, 'Beni affedin' diyebileceği ileri sürüldü.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, bu görevi kabul etmek istemediğini ileri sürdü.

"Kaynaklarım, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul adaylığı için gönüllü olmadığını, hatta kabul etmek istemediğini söylüyor" diyen Zeyrek, "Bu nedenle de kendisinin kararı beklenmeden isminin kesinleşmiş gibi açıklanmasından rahatsız olmuş. Yarına kadar Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni görüşmeleri olabilir. Erdoğan'ın Yıldırım'ı ikna etme ihtimalini yüksek görüyorum. Ancak çok düşük bir ihtimal de olsa 'beni affedin' derse, AK Parti çok kısa süre içinde yeni bir İstanbul adayı bulmak zorunda kalabilir" ifadelerini kullandı.