Binali Yıldırım’dan ‘oylar çalındı’ savunması: Kararda yazacak halleri yok

AKP’nin İBB Başkan adayı Binali Yıldırım, ‘oylar çalındı’ söyleminin YSK’nin seçimin iptaline ilişkin gerekçeleri arasında yer almamasıyla ilgili konuştu.

AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, YSK’nin gerekçeli kararında oyların çalındığına ilişkin herhangi bir ifadenin yer almamasıyla ilgili “Gerekçeli kararda ‘oylar çalındı’ diye bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Biz bunu halk diliyle söylüyoruz” dedi.

Habertürk televizyonunda konuşan Yıldırım YSK'nin gerekçeli kararıyla ilgili olarak “Bizim zaten itirazlarımızın içinde 19 tane konu vardı. Bunların 2 tanesini bu itirazı ciddi görerek seçimin tekrarlanmasına karar verdi YSK” dedi.

“Gerekçeli kararda oylar çalındı diye bir tarafın söylemini yazacak halleri yok. Biz bunu halk diliyle söylüyoruz" diyen Yıldırım şunları kaydetti:

"Peki bu oylar çalınmasaydı 29 bin 400 olarak açıklanan fark 13 bin 700 seviyesine nasıl düştü? Buna bakmamız lazım. Niye düştü? Vatandaşlarıma buradan sesleniyorum, iki aday var, iki aday arasındaki oy farkı binde 1,5 buçuk, yüzde demiyorum. Gerçi YSK 13 bin 740 diye geçmiş. Normal şartlarda bırakın çalındı, çalınmadı muhabbetini. Birbirine yakın. Açıyoruz, sayım yaptığımızda düzeltmeler oluyor, geçersizler geçerli hale geliyor. Her iki adayın da ya oy kaybetmesi, ya da kazanması lazım. 4 milyon 150 bin civarında oy almış iki aday. Bizimki aradaki fark bizim lehimize yarı yarıya azalıyor. 29 binden 13 binlere düşüyor. Çalınmasaydı daha fazla olacaktı. Zırva. 80 bin oy fazla almışım, ilçe belediye başkanlığından. Çalınmasaydı 100-120 bin fazla alacaktım.”

