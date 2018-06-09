Binali Yıldırım'dan OHAL ve af açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, NTV ekranlarında yayınlanan 'Seçim Özel' programında yaptığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "OHAL kalkabilir" sözlerini değerlendirdi.

Başbakan Binali Yıldırım, NTV ekranlarında yayınlanan Seçim ÖzelS programında Oğuz Haksever'in sorularını yanıtladı.

OHAL'in devam edip etmeyeceği yönündeki tartışmalara değinen Binali Yıldırım şunları söyledi:

"OHAL baştan beri biz hep şunu söyledik. Biz kendimize OHAL ilan ettik, vatandaşımızın her şeyi normal gidiyor. 'FETÖ' ile mücadelede önemli yol katettik. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok iyi olmuştur. Ümit ederim yakın zamanda olağanüstü hal meselesi yeni hükümetin gündeminde olacaktır ve kaldırılması cihetine gidilecektir."

'GÜNDEMİMİZDE AF YOK'

Yıldırım, Devlet Bahçeli'nin ısrarla gündeme getirdiği af konusuna da değindi. Yıldırım şöyle konuştu:

"Gündemimizde bizim af yok. Sayın Bahçeli bunu gündeme getirdi. Tabii onlar ayrı siyasi parti biz ayrıyız. Bizim gündemimizde yok. Seçimden sonra ne olur ne biter Meclis kompozisyonu belli olmadan, Cumhurbaşkanlığı seçimi belli olmadan bu konuda bir formül koymak bir fikir ortaya koymak sağlıklı olmaz. Ama bugünkü durum çok açık ve net bizim hele hele FETÖ ile mücadele devam ederken PKK bölücü örgütlerle DEAŞ ile mücadele devam ederken, milletin vicdanını sızlatacak kararlara biz olur dememiz mümkün değil. Sayın Bahçeli ile bu hususu ben görüştüm. Biraz sayın Bahçeli maalesef tabii Selahattin Demirtaş’ın dışarı çıkması lazım, diğer adayların gidip ziyaret etmeleri filan nasıl oluyorsa bölücüleri cesaretlendiren, isyana çağıran Kürt vatandaşlarımızı birisine bu kadar sahipleniliyor, dışarı çıkması isteniyor diye ondan rahatsız olduğunu anladım konuşmalarından. Madem öyle kader kurbanlarına da af olsun diye bir beyanatı oldu."