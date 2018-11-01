Binali Yıldırım'dan net adaylık yanıtı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı ileri sürülen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Adı uzun süredir AKP'nin İstanbul adaylığı için geçen Meclis Başkanı Binali Yıldırım, hakkındaki haberleri yalanladı.

Posta gazetesi yazarı Candaş Tolga Işık, iddiayı Binali Yıldırım'a sorduğunu belirtirken, “Binali Yıldırım belediye başkanlığına aday olmak istemiyor. Hiçbir şartta olmayacak. Hatta ne zaman birileri bu konuyu açsa ya da yazsa Yıldırım’ın yakın çevresi devreye girip yalanlıyor. Hâlâ neden Binali Yıldırım’ın adaylığını konuşuyoruz anlamış değilim. Geçenlerde Binali Bey’e rastladım. Ona da sordum. ‘Aday mısınız?’ diye... Çok net bir şekilde böyle bir görevi istemediğini, Meclis Başkanlığı’nda çok mutlu olduğunu, burada yapılacak çok işi, hedefi olduğunu anlattı. Daha ne desin anlamıyorum ki!" ifadelerini kullandı.