Binali Yıldırım'dan 'Meclis Başkanlığı' sorusuna cevap

Başbakan Binali Yıldırım, meclis başkanı olup olmayacağı yönündeki soruyu yanıtlayarak, 'Onun kararını ben vermem' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Karşı taraftaki adayların retorikten, söylemden öteye elle tutulur bir şeyleri yok. Arka planında bir tecrübe de yok. Yapılmış işler de yok. Bütün bunları vatandaş değerlendirdi. Vatandaş niye değerlendiriyor, çünkü vereceği karar kendisinin geleceğini ilgilendiriyor. Bütün bunların özeti olarak sonuç ortada. Açık ara farkla, en yakın adayla arasında 11 milyon oy fark var, böylece bu süreç tamamlandı.

Bu seçimin böyle ittifaklar arası bir keskin rekabete dönüşmesini istemezdik. Nihayet bir cumhurbaşkanı seçeceğiz, parlamentoda vekilleri seçeceğiz. İş döndü dolaştı, karşı taraftaki ittifak tek bir noktada anlaştı. Adayları teke düşüremediler ama anlaştıkları tek bir nokta vardı, Recep Tayyip Erdoğan olmasın, ne olursa olsun."

'AK PARTİ'NİN OYUNDA DÜŞME VAR'

"1 Kasım seçimlerine göre AK Parti'nin oyunda, milletvekili sayısında düşme var. Doğrudur. Bu da bize bir mesajdır. AK Parti olarak bu mesajı aldık. Biz seçimlerde ittifaktık. Seçmen bir parti gibi hareket ettiğimizi değerlendirdi. Ha buraya ha oraya vermişiz diye düşünüldü.

Bizim kaybolan oylarımız ortağımızda, ortağımızın kaybolan oyları da başka bir partide. Sonuçta herkes memnun halinden. Parlamento yapısı da bu haliyle herhangi bir sorun teşkil etmiyor. AK Parti'nin içinde olmadığı hiçbir yasama faaliyeti sonuç çıkarmaz."

'ONA BEN KARAR VERMEM'

"Denetim ve yasama faaliyetlerinde Meclis daha etkin hale gelecek. Yeni dönemde Meclis'in önemi artıyor. Seçim bitti, artık geçim zamanıdır. Yatırımcı yatırımını, tatile giden tatilini planlayacak ve hayat tüm yönleriyle devam edecek.

Onun kararını ben vermem. Şöyle söyleyeyim, benim liderim, partimizin genel başkanı ve partimiz ne yönde karar alırsa, neyi münasip görürse biz her türlü görevi yaparız. Bu da çok uzun bir süre değil. Yakında ne olacağı belli olur."

'ÇOCUĞU ANLATIP AĞLADI'

"Cumhurbaşkanımız Erdoğan rahatı sevmeyen birisi. Çalışma arkadaşlarını da rahat ettirmez.

O gece seçim kazanılmış telefonda konuşuyoruz. Ayağı sıkışan evladımızı düşünüyor. Seçimi kazanmış falan umrunda değil. Telefonda bir baktım çocuğu anlatıp ağladı. İşte sayın Cumhurbaşkanımız böyle bir lider."

FAİZ İNDİRİMİ AÇIKLAMASI

Binali Yıldırım, faizlerin indirilmesinin "öncelik" olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

"Faizleri aşağıya indirmek, enflasyonu aşağıya çekmek ana önceliklerin başında geliyor. Bunun için tedbirler alınacak."