Binali Yıldırım'dan İstanbul adaylığı açıklaması

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, İstanbul adaylığı iddialarına ilişkin, 'Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam' dedi.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, yerel seçimlerde İstanbul adayı olacağına yönelik haberlere ilişkin konuştu.

Arjantin ziyareti dönüşü Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge'ye konuşan Yıldırım, “İstanbul adaylığı konusunda mutsuz olduğunuzu söyleyen var. İstemediğinizi yazan var" sözleri üzerine, “Bugüne kadar partimin ve ülkemin bana nerede ihtiyacı varsa hep orada hizmet ettim. Partimde istişare süreçleri tamamlanmadan böyle net ifadeler kullanmayı doğru bulmam. Biz makamları mutlu olmak için değil, millete hizmet etmek için bir vasıta olarak görürüz" ifadelerini kullandı.