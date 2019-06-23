Binali Yıldırım'dan ilk açıklama: Yenilgiyi kabul etti

AKP adayı Binali Yıldırım, seçim sonucuna ilişkin açıklamada bulundu. Yenilgiyi kabul eden Yıldırım, İmamoğlu'nu tebrik etti.

AKP adayı Binali Yıldırım, seçim sonucuna ilişkin açıklamada bulundu.

Yıldırım seçim yenilgisini kabul ederken, Ekrem İmamoğlu'nun seçimi önde götürdüğünü açıkladı.

Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.

"Bildiğiniz gibi YSK seçimin sonuçlarıyla ilgili yasağı kaldırmış bulunuyor. Şu an itibariyle seçimleri rakibim Ekrem İmamoğlu önde götürmektedir. Kendisini tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum" diyen Yıldırım açıklamasına şöyle devam etti:

"Bu seçim kampanyası boyunca elinden gelen bütün gayreti gösteren bütün yakın arkadaşlarıma projelerimizi vaatlerimizi anlatma fırsatı veren İstanbul'umuzun güzel insanlarına teşekkür ediyorum. Aynı zamanda büyük fedakarlık gösteren aileme de teşekkür ediyorum.

Ben bu sonuçların İstanbul'umuza İstanbul’un geleceğine hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Bundan sonra Ekrem İmamoğlu arkadaşımıza İstanbul’a güzel hizmetler yapmasını da temenni ediyorum. Yapacağı çalışmalarda İstanbulluların yararına yapacağı her türlü işte de kendisine yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Bunun da bilinmesini istiyorum. Bir kez daha İstanbulluların verdiği kararın gelecek beş yıl için; kadınlarımız, çocuklarımız, bütün İstanbul’da yaşayan 15 milyon için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."