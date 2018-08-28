Binali Yıldırım'dan 'iç tüzük' açıklaması

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanı'nda yaptığı basın toplantısında, Meclis İç Tüzüğü'nün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyarlanması gerektiğini söyledi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Meclis İç Tüzüğünün yeni sisteme uyarlanması gerektiğini söyledi.

Azerbaycan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda bulunan Yıldırım, Meclis'te İç Tüzük'ün değiştirilmesi için bir çalışmalarının olup olmayacağı yönündeki soruya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bildiğiniz gibi 24 Haziran seçimleriyle beraber hükümet sisteminde bir değişikliğe gidildi. Bu değişikliğin İç Tüzük'e uyarlanması gerekiyor. O bakımdan bu konuda grupların kendilerinin ayrı ayrı mutlaka çalışmaları olacaktır. Daha sonra bir koordinasyon içerisinde bu Başkanlık Divanı'nda değerlendirilecek ve Meclis'te bu değişiklik gerçekleşmiş olacaktır. İç Tüzük, Meclis'in anayasası niteliğindedir. Dolayısıyla olabildiğince geniş katılımla ve uzlaşmayla yapılması öncelikli hedeftir. Bunun için gayret göstereceğiz."