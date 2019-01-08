Binali Yıldırım'dan 'HDP' açıklaması: İleride belli olacak

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, 'HDP’de sessizlik hâkim. İmamoğlu’na, Millet İttifakı’na açık ya da gizli HDP desteği var mı yok mu? İleride belli olacak' dedi.

Cumhuriyet gazetesi yazarı Aykut Küçükkaya, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın dün gazetecilerle yaptığı toplantıyı köşesine taşıdı.

Küçükkaya, Yıldırım'ın HDP değerlendirmesini aktardı.

"HDP’nin tavrı ve Kürt seçmenin oylarıyla ilgili yorumları da dikkat çekiciydi" diyen Küçükkaya, "Yıldırım, 'PKK’nın Kürtler diye bir meselesi yok. PKK’yı terör örgütü gören, terörü reddeden her İstanbulludan oy talep ediyorum' diyerek mesajını verdi. 'HDP’de sessizlik hâkim. İmamoğlu’na, Millet İttifakı’na açık ya da gizli HDP desteği var mı yok mu? İleride belli olacak' sözleri ise CHP ve İYİ Parti kanadında nasıl yankı bulacak, önümüzdeki günler gösterecek" aktarımında bulundu.