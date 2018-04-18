Binali Yıldırım'dan erken seçim açıklaması: So What...

Başbakan Binali Yıldırım, gazetecilerin Bahçeli'nin erken seçim çıkışına ilişkin sorusuna 'So what?' karşılığını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ninerken seçim çağrısına ilişkin Binali Yıldırım'dan açıklama geldi.

Habertürk gazetesinden Volkan Yanardağ'ın haberine göre, erken seçim sorusu ilk olarak Başbakan Binali Yıldırım'a yöneltildi. Başbakan Yıldırım, gazetecilerin sorusuna "So what?" (Ne olmuş yani) karşılığını verdi.

AKP'liler, Erdoğan ile Bahçeli'nin bugün yapacağı görüşmede erken seçim konusunun netleşeceğini ifade ediyor. AKP kulislerine göre görüşmeden erken seçim kararı çıkarsa, seçim tarihinin 26 Ağustos olması düşük bir ihtimal olarak görülüyor. AKP'liler seçimin sonbaharda yapılması görüşünde.