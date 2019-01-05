Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na telefon

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.

TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmeden AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Binali Yıldırım, CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile telefonda görüştü.

DHA'nın haberine göre Yıldırım, dün akşam İmamoğlu'nu aradı. Görüşmede iki adayın birbirlerine "hayırlı olsun" dileklerini ilettikleri belirtildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, görüşmede, sosyal medyada iki adayın eşleri Semiha Yıldırım ile Dilek İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı paylaşım da gündeme geldi. Binali Yıldırım o paylaşıma verdiği yanıt için Dilek İmamoğlu'na teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ile kendi fotoğrafının yan yana konularak mizah malzemesi yapılmasına tepki göstermişti.

