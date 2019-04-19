Binali Yıldırım'dan Ekrem İmamoğlu'na: Duymayanlar için bir kez daha diyeyim...

31 Mart seçimlerinde AKP'nin İstanbul adayı olan ve seçimleri kaybeden Binali Yıldırım, 'Duymayanlar için bir kez daha diyeyim: Hayırlı olsun' dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Binali Yıldırım, cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mazbatasını alan Ekrem İmamoğlu'na 'hayırlı olsun' dileklerinde bulunduğunu hatırlatan Yıldırım, "Bugün Berat Kandili. Aynı gün kendisine hayırlı olsun dedim. Duymayanlar için bir kez daha diyeyim: Hayırlı olsun. Ama partimizin ve MHP’nin YSK’ya itiraz süreci devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu bir karar verecektir. Ben ülkeme hep hizmet ettim, konumum, makamım ne olursa olsun hizmet etmeye de devam edeceğim. Hiçbir zaman koltuk peşinde koşmadım. Benim için en büyük makam insanların gönlünde olan makamdır, ben halen İzmir milletvekiliyim" dedi.