Binali Yıldırım’dan ‘Doğu Akdeniz’ mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs adası etrafında deniz kaynaklarının ortaya çıkarılması konusunda kuzey ile güneyin anlaşması gerektiğini belirterek ‘her türlü oldu bittiye Türkiye anında karşılık verir’ diye konuştu.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Kıbrıs’ın güneyinde kurulan münhasır ekonomik bölgede doğalgaz arama çalışmalarıyla ilgili "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir” dedi. Yıldırım “araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir” ifadesini kullandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yıldırım, şunları söyledi:

'KIRILMA NOKTASI'

“Kıbrıs Adası etrafında münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka KKTC ile güneyin anlaşması gerekir. Bu bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir. Doğu Akdeniz’in, KKTC’nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldu bittiye Türkiye anında karşılık verir ve gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizde bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir.”

Geçen hafta ABD’nin Enerjiden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon ile Lefkoşa’da bir araya gelen Kıbrıs Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, ABD'li ExxonMobil ile Katar devletine bağlı Qatar Petroleum ortaklığının Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışması kapsamında sondaja başladığını duyurmuştu.

