Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması

Çankaya Köşkü'nden taşınacağı haberleriyle ilgili Binali Yıldırım'ın basın biriminden yapılan yazılı açıklamada 'Hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır' denildi.

Binali Yıldırım “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara’ya dönen Binali Yıldırım’ın ilk işi Çankaya Köşkü’nden taşınmak olacak” haberleri hakkında yazılı açıklama yaptı. Yıldırım'ın basın birimi tarafından yapılan açıklamada, “Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü’nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu’nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir” ifadelerine yer verildi. İLGİLİ HABER Binali Yıldırım sonunda taşınıyor...