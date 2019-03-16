Binali Yıldırım'dan 'beka' yanıtı: Bu bir yerel seçim...

AKP ve MHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart'ı 'beka seçimi' olarak tanımlamasına ilişkin, 'Bu bir yerel seçim, bu seçimde yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Dolayısıyla kampanyada yerel sorunların ve projelerin konuşulmasını arzu ediyoruz' dedi.

AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Seçim sürecindeki ‘beka’ tartışmalarıyla ilgili değerlendirilmesinin sorulan Yıldırım, “Bu bir yerel seçim, bu seçimde yerel yöneticilerimizi seçeceğiz. Dolayısıyla kampanyada yerel sorunların ve projelerin konuşulmasını arzu ediyoruz. Kampanyamızı da buna göre yürütüyoruz. İstiyoruz ki İstanbul’un konuları genel siyasetin gölgesinde kalmasın. Tabii ki genel siyasette ‘beka’ tartışmaları olacaktır. Beka tartışmalarının temelinde Türkiye’nin hassas olduğu konular var. Kimin kiminle ittifak yaptığı ortada, tüm bunlar olunca Cumhur İttifakı olarak, ülkenin birliği, bütünlüğü, bayrak, toprak, millet, devlet gibi kavramlarımıza yönelik bazı tehditleri liderlerin Cumhurbaşkanımızın, Devlet Bahçeli’nin meydanlarda dile getirmesi gayet doğal" ifadelerini kullandı.