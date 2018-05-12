Binali Yıldırım'dan Bahçeli'nin af açıklamasına yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli'nin kısmi af önerisiyle ilgili olarak 'Bizim gündemimizde af yok' dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin kısmi af önerisiyle ilgili soruları yanıtlayan Başbakan Binali Yıldırım "Bizim gündemimizde af yok" dedi.

Erzincan'da katıldığı programda gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Yıldırım, "Sayın Bahçeli zannediyorum, bölücü terör örgütlerine, onu destekleyenlere karşı, bugünlerde terör muhipleri bir çalışma içerisine girdiler, ona bir tepki olarak öyle bir konuyu gündeme getirmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama hükümet olarak bizim gündemimizde teröristlere asla ve asla af söz konusu değildir" diye konuştu.

Devlet Bahçeli Twitter'dan yaptığı açıklamalarda Abdullah Çakıcı, Kürşat Yılmaz gibi isimleri örnek vererek kısmi af önerisinde bulunmuştu.

