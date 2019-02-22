Binali Yıldırım'dan alkol açılımı: ‘Afiyet olsun' dedim, bunda yadırganacak ne var?

AKP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, barlar sokağı ziyaretine ve içki içenlere 'Afiyet olsun' demesine ilişkin konuşarak, 'Bunda yadırganacak ne var? ‘Niye yemek yiyorsunuz' mu diyecektim? İçki içiyorlarmış… Herkes yaptığı işten mesuldür' dedi.

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Kadıköy'de barlar sokağını ziyaret ederek içki içenlere "Afiyet olsun" demesiyle gündeme gelmişti.

Yıldırım, konuyla ilgili kendisine gelen soru üzerine şunları söyledi:

"Niye konuşuluyor böyle bir şey, anlamış değilim. Aklımdan hiçbir şey geçmeden, büyük bir doğallıkla yemek yiyen insanlara ‘Afiyet olsun' dedim. Bunda yadırganacak ne var? ‘Niye yemek yiyorsunuz' mu diyecektim? İçki içiyorlarmış… Herkes yaptığı işten mesuldür. Biz yargılayamayız, sorgulayamayız. Herkesi zorla kendine benzetmeye çalışırsan huzursuzluk olur. Etkileşim tabii ki olur ama etkileşimin de doğal olması gerekir."

ZEYBEKCİ BAŞLATMIŞTI

AKP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, "Biz hükümet olarak bağcılığı, şarap ihracatını destekliyoruz. Yurtdışı fuarlarına katıldıklarında destek veriyoruz. Şarap haramdır. Ama belediye başkan adayı olarak benim böyle bir tartışmaya girmem doğru olmaz" diyerek AKP'nin "alkol" açılımını başlatmıştı.

Zeybekci, şarap üretiminin desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez" demişti.

AKP'li adayın açıklamaları, Yeni Akit'in tepkisini çekmiş, Akit tarafından yayımlanan yazıda Zeybekci için, "Laik kesime göz kırpmak isterken, kendi tabanının gözünden düşüyor. Belki farkında değil ama, Dimyat’a pirince gideyim derken evdeki bulgurdan oluyor. Yazık! İnşallah bu 'nabza göre şerbet verme politikası' bir an önce sonlandırılır" denilmişti.

Ancak Yıldırım'ın barlar sokağını ziyareti ve ardından yaptığı açıklamayla birlikte AKP'li bir isim daha alkol açılımına katılmış oldu.