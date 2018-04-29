Binali Yıldırım'a iki darbe birden

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, 'Bakış açımız müspet' dedi, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan 'kendi görüşü' yanıtı geldi. Parti Sözcüsünün dahi tepki gösterdiği Yıldırım, son darbeyi ise Erdoğan'dan aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili, “Bakış açımız müspet. Ancak şöyle bir istismar olmamalı. Bir yandan terörle mücadele veriyoruz bir yandan bedelli filan istismar edilecek bir konu gibi. Ancak bu da bir toplumsal talep. Buradan elde edilecek kaynak savunma sanayinde kullanılabilir” demişti.

Yıldırım'ın bu sözleri bedelli bekleyenlerde bir umut yaratırken, bu sözlere yanıt AKP Sözcüsü Mahir Ünal'dan geldi. Ünal, "Başbakanımız kişisel görüşünü ifade etti, bu konuda bir çalışmamız yok" derken, bir açıklama da Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, bedelli askerlikle ilgili başkanlık şartı ileri sürerken, "Bedelli askerlik şu anda hükümetimizin gündeminde değil. Hayırlısıyla şu önümüzde seçim bitmiş olsun, başkanlık sistemine geçiş dönemi hallolduktan sonra bunlar tekrar masaya yatırılır" ifadelerini kullandı.