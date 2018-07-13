Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası verecek.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Brüksel’deki NATO zirvesi dönüşü bakanlarıyla toplantısını bugün yapacak.

Toplantı öncesi Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda TBMM Başkanı Binali Yıldırım’a Devlet Şeref Madalyası verecek.

4 Temmuz’da yayımlanan 698 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile ‘Devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası ve devlet üstün hizmet madalyası ile devlet nişanı, cumhuriyet nişanı ve liyakat nişanı verilecekleri doğrudan tespit etme’ yetkisi Cumhurbaşkanı’na verilmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dışındaki isimler ilk kez bakanlar toplantısına katılacak.

Erdoğan’ın açıklayacağı "ilk 100 gün vaatleri"ndeki öncelikleri toplantıda belirlenecek.