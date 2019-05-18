Binali Yıldırım: Ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz

Binali Yıldırım, 'İstanbul'a yapacak çok işimiz var. Bunu yapmak için ufak bir pürüzümüz, eksik işimiz var onu halledeceğiz. 24 Haziran'dan itibaren 'durmak yok yola devam' diyeceğiz' dedi.

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Fatih Belediyesi Topkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sahur programında partililerle bir araya geldi. Yıldırım'ın konuşmasından satır başları şöyle: 31 Mart'ta bir seçim gerçekleştirildi. İstanbul'da ilçelerde, büyükşehirde seçim yapıldı, Türkiye'nin her tarafında seçim yapıldı. Seçimler geçti, bütün Türkiye'de sonuçlar ortaya çıktı. İstanbul'da ilçelerde tamamlandı ama İstanbul Büyükşehir Belediye seçiminde bildiğiniz gibi bir süreç yaşadık. Bunun sonrasında Yüksek Seçim Kurulu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenmesine karar verdi. Önümüzde 35 gün var. Zaman su gibi akıyor. 35 gün sonra tekrar sandığa gidiyoruz, bu yarım kalan işi tamamlıyoruz inşallah, hazır mısınız?

Evimiz, işimiz, geleceğimiz İstanbul. Onun için İstanbul'a yapacak çok işimiz var. Bunu yapmak için ufak bir pürüzümüz var, eksik işimiz var, onu halledeceğiz. 24 Haziran'dan itibaren 'durmak yok yola devam' diyeceğiz" şeklinde konuştu.

Ramazan, ardından uzunca bir bayram, sonra gidiyoruz memlekete. Orada kalmıyoruz, geri geliyoruz. Geçen seferki gibi gidip orada kaldık mı işler gene sakata biner. Onun için ya gitmeyeceğiz ya da mehter marşıyla gideceğiz vals yapıp geri geleceğiz hızlı hızlı. Buradaki iş mühim. Tatil, memleket özlemi bir hafta daha bekleyebilir ama bu iş bir hafta daha beklemez. Sizlere güveniyorum. Bu teşkilata güveniyorum. Bu teşkilat 16 yıldır destan yazdı, bu sefer de destan yazacak İstanbul'da.